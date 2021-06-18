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ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
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В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
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ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
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SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
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