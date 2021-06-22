Сотрудники МЧС Абхазии спасли туриста, заплывшего слишком далеко от берега

Один из туристов заплыл слишком далеко от берега в районе впадения реки Келасур в море. Мужчина отплыл от берега не менее чем на 200 метров.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии предотвратили чрезвычайную ситуацию в акватории Сухумской бухты, спасатели выехали на лодке в море, откуда вывезли на берег заплывшего слишком далеко туриста, сообщает пресс-служба ведомства.

Опасность представлял участок, где турист решил искупаться - в этом районе река Келасур впадает в море.

Чрезвычайные ситуации с российскими туристами в последние два месяца участились. Так 17 июня стало известно, что в акватории Гагры утонул гражданин России Михаил Нестеров.

МЧС Абхазии и сотрудники Рицинского парка до сих пор продолжают поиски утонувшей туристки, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.