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Сотрудники МЧС Абхазии спасли туриста, заплывшего слишком далеко от берега

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Один из туристов заплыл слишком далеко от берега в районе впадения реки Келасур в море. Мужчина отплыл от берега не менее чем на 200 метров.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии предотвратили чрезвычайную ситуацию в акватории Сухумской бухты, спасатели выехали на лодке в море, откуда вывезли на берег заплывшего слишком далеко туриста, сообщает пресс-служба ведомства.

Опасность представлял участок, где турист решил искупаться - в этом районе река Келасур впадает в море. 

Чрезвычайные ситуации с российскими туристами в последние два месяца участились. Так 17 июня стало известно, что в акватории Гагры утонул гражданин России Михаил Нестеров.

МЧС Абхазии и сотрудники Рицинского парка до сих пор продолжают поиски утонувшей туристки, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

 

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