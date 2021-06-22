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Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля в центре Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В дежурную часть столичного УВД ночью 22 июня поступила информация о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Леона и проспекта Аиааира в Сухуме.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Следственным отделом УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила, что примерно в 03:40 ночью 22 июня на проспекте Аиааира неустановленное лицо совершило поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Сотрудники МЧС Абхазии потушили пожар.

Приняты оперативно-розыскные меры по установлению места нахождения и задержанию лица, совершившего данное преступление.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный поджигает машину в одном из сухумских дворов. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

 

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