Труп мужчины найден на пляже в Сухуме

Неопознанное тело было доставлено в морг, где проведут экспертизу по определению возраста и личности найденного.

СУХУМ, 22 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. Труп мужчины был обнаружен на пляже в Сухуме в районе Маяка во вторник 22 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, неопознанное тело мужчины вынесло на берег и очевидцы вызвали спасателей МЧС.

Предположительно, это местный житель, однако личность его в настоящее время не установлена.

Тело мужчины было доставлено в морг, где будет проведена экспертиза для установления возраста и личности.

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