СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Правительство Абхазии установило предельные цены на нефтепродукты. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Александром Анкваб 22 июня.
Документом установлены предельные оптовые и розничные цены:
|До 17 июля:
|Оптовая
|Розничная
|бензин "Регуляр"-92
|не более 42 рублей
|не более 44 рублей
|дизельное топливо
|не более 43 рублей
|не более 46 рублей
|С 17 июля:
|бензин "Регуляр"-92
|не более 43 рублей
|не более 46 рублей
|дизельное топливо
|не более 43 рублей
|не более 46 рублей
Цены установлены за один литр с учетом НДС.
По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.
Отмечается, что республиканские унитарные предприятия, машинно-технические станции районов Министерства сельского хозяйства должны обратиться в РУП "Абхазская государственная топливная компания", чтобы заключить договор на приобретение дизельного топлива для проведения полевых работ в количестве суммарно до 100 тонн в год по оптовой цене, установленной на соответствующий период времени.
Министерству экономики поручено в срок не позднее 1 ноября 2021 года представить в Кабинет Министров проект Постановления в части утверждения порядка расчета отпускных оптовых и розничных цен на нефтепродукты на основе методов государственного регулирования цен посредством установления предельных размеров торговых надбавок, наценок.
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