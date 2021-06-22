Минэку республики поручено отслеживать изменения закупочных цен на нефтепродукты и в случае их снижения по сравнению с прогнозными, представить в Кабмин новый проект Постановления.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Правительство Абхазии установило предельные цены на нефтепродукты. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Александром Анкваб 22 июня.

Документом установлены предельные оптовые и розничные цены:

До 17 июля: Оптовая Розничная бензин "Регуляр"-92 не более 42 рублей не более 44 рублей дизельное топливо не более 43 рублей не более 46 рублей С 17 июля: бензин "Регуляр"-92 не более 43 рублей не более 46 рублей дизельное топливо не более 43 рублей не более 46 рублей

Цены установлены за один литр с учетом НДС.

По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.

Отмечается, что республиканские унитарные предприятия, машинно­-технические станции районов Министерства сельского хозяйства должны обратиться в РУП "Абхазская государственная топливная компания", чтобы заключить договор на приобретение дизельного топлива для проведения полевых работ в количестве суммарно до 100 тонн в год по оптовой цене, установленной на соответствующий период времени.

Министерству экономики поручено в срок не позднее 1 ноября 2021 года представить в Кабинет Министров проект Постановления в части утверждения порядка расчета отпускных оптовых и розничных цен на нефтепродукты на основе методов государственного регулирования цен посредством установления предельных размеров торговых надбавок, наценок.

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