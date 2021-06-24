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Законопроект об усилении ответственности за ношение оружия представили президенту

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210624/1032697072/Zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-noshenie-oruzhiya-predstavili-prezidentu.html

Проект был разработан и представлен правительству Абхазии по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб представил на рассмотрение президента Аслана Бжания проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на усиление мер уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Проект был разработан и представлен правительству по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар после резонансного инцидента со стрельбой в туристов в пицундском пансионате "Самшитовая роща" 15 июня.

Согласно действующему законодательству, незаконный оборот огнестрельного оружия наказывается лишением свободы до трех лет, что является нетяжким преступлением, а применяемая к подследственным лицам санкция о мере пресечения, как правило - подписка о невыезде. Зная, что серьезного наказания за это преступление не последует, люди продолжают незаконно приобретать и носить оружие, считают в МВД Абхазии. Так, менее чем за год из частного незаконного владения было изъято 110 единиц огнестрельного оружия. 

Предложенный проект закона предусматривает ужесточение санкций статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

 

 

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