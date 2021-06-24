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Еще у 119 человек в Абхазии выявили COVID, растет число стационарных больных

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1355)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день - 16693. Выздоровели 15327 человек, скончались 244.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 447 человек за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Число пациентов Гудаутского ковидного госпиталя увеличилось до 72, из них в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.

Растет число стационарных больных и в ковид-отделениях по республике. Так, в Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В связи с ухудшением эпидобстановки в республике могут ввести дополнительные ограничительные меры по защите населения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1355)

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