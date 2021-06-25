Водолазы МЧС Абхазии нашли тело утонувшего в Гагре российского туриста

В Абхазии
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Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул у берегов Гагры 17 июня, поисковые работы осложнялись штормом в море и почти нулевой видимостью под водой.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили сегодня утром в районе пансионата "Энергетик", сообщает МЧС Абхазии.
Житель Челябинска Михаил Нестеров, 1973 года рождения, утонул у берегов Гагры 17 июня, поисковые работы осложнялись штормом в море и почти нулевой видимостью под водой.
Абхазские спасатели нашли тело в 9:20, доставили его на берег и передали его прибывшим родственникам. Они опознали погибшего.