Водолазы МЧС Абхазии нашли тело утонувшего в Гагре российского туриста

Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул у берегов Гагры 17 июня, поисковые работы осложнялись штормом в море и почти нулевой видимостью под водой.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры, обнаружили сегодня утром в районе пансионата "Энергетик", сообщает МЧС Абхазии.

Житель Челябинска Михаил Нестеров, 1973 года рождения, утонул у берегов Гагры 17 июня, поисковые работы осложнялись штормом в море и почти нулевой видимостью под водой.

Абхазские спасатели нашли тело в 9:20, доставили его на берег и передали его прибывшим родственникам. Они опознали погибшего.