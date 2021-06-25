Оперштаб по COVID-19 рекомендует отменить массовые мероприятия в Абхазии

В Абхазии с середины июня начался подъем заболеваемости коронавирусом и в связи с этим увеличилась обращаемость в медучреждения.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции рекомендует руководству Абхазии отменить в стране проведение массовых мероприятий по итогам заседания в пятницу 25 июня. Решение Оперштаба озвучил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Будем рекомендовать руководству страны и координационному штабы по защите населения от коронавирусной инфекции отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу общепитов в ночное время. При этом, усилим работу СЭС по проверкам объектов туристического размещения", - заявил Бутба.

Министр здравоохранения отметил также, что с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации нужно подстраховаться и прорабатывать вопрос создания еще одного амбулаторного центра в столице. Одним из вариантов его расположении рассматривается Сухумская клиническая больниц № 2.

Эпидемиологи заверили, что ужесточат контроль и совместно с правоохранительными органами будут проводить рейдовые мероприятия, особенно в курортных городах Гагре и Пицунде, где в туристический сезон скапливается большое количество людей и нарушаются антиковидные правила.

Заседание оперативного штаба © Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии

Заседание оперативного штаба © Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии 1 / 2 © Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии Заседание оперативного штаба

Также на заседании Оперштаба обсудили повышение ковидных доплат санитаркам, которые непосредственно работают в реанимационных отделениях. Ежемесячно медикам начисляется более 10 миллионов доплат, всего ковдиные отделения по стране обслуживают 550 человек.

По словам Бутба, Минздрав Абхазии обратился в Минздрав России с просьбой возобновить дежурство российских коллег в ковидных учреждениях в случае еще большего ухудшения эпидобстановки.

Подъем заболеваемости коронавирусом начался в Абхазии в июне.

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