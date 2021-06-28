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Криминальные авторитеты задержаны в Гагрском районе Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210628/1032723052/Kriminalnye-avtoritety-zaderzhany-v-Gagrskom-rayone-Abkhazii.html

Обеспечение правопорядка на курортах Абхазии - Гагре и Пицунде - находится на личном контроле президента Абхазии.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники Уголовного розыска МВД Абхазии совместно с гагрской милицией задержали и водворили в ИВС двух криминальных авторитетов, сообщается на сайте МВД.

Речь идет о Цишба Станиславе Леонидовиче, 1957 года рождения, он житель Гагры и считается "вором в законе".

© Foto / Министерство Внутренних дел РА
Цишба Станислав

Второй задержанный - житель села Лдзаа Гагрского района Хишба Ренад Юрьевич, 1975 года рождения, также считается криминальным авторитетом города Пицунда, уточняют в МВД.

© Foto / Министерство Внутренних дел РА
Хишба Ренад

На рабочем совещании в отделе милиции Гагрского района 20 июня президент Абхазии отметил, что правоохранительные органы являются единственным центром силы, ответственным за порядок. Криминальные авторитеты в лице так называемых "смотрящих" должны уйти в прошлое, сказал тогда Бжания.

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