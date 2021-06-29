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Наркодиспансер.

Республиканский наркодиспансер Абхазии получил новое оборудование

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Новый аппарат может определить наличие в организме человека более 700 лекарственных препаратов и около тысячи наркотических и психотропных веществ.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Минздрав Абхазии закупил для Республиканского наркологического диспансера современный газовый хроматограф на сумму 10 млн рублей, сообщил министр Эдуард Бутба на своей странице в Facebook.

Новое оборудование выявляет следы алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов в организме человека. Аппарат может определить наличие в организме человека более 700 лекарственных препаратов и около тысячи наркотических и психотропных веществ.

Уточняется, что система сможет обнаружить в пробе даже одну-две молекулы алкоголя, наркотиков и различных психотропных препаратов, и даже приблизительное время их принятия.

В скором времени в Абхазию приедут специалисты, которое установят оборудование, а также обучат сотрудников наркодиспансера его эксплуатировать.

По словам главного врача наркодиспансера Ирмы Ануа, с появлением нового оборудования в медучреждении смогут работать намного эффективнее: выявлять не только наличие наркотиков в организме человека, но и психотропные вещества. До сих пор в наркодиспансере пользовались экспресс-системами.

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