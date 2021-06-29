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"Водоканал" отменил запланированные на вторник ремонтные работы из-за непогоды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сегодняшние перебои с водоснабжением в Сухуме не связаны с запланированными ранее ремонтными работами.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Запланированные на 29 июня ремонтные работы водопроводной сети на ‪улице Киараз в Сухуме отменены в связи с погодными условиями, сообщает столичная администрация.

Отмечается, что водоснабжение нарушилось из-за аварии на линии электропередач и в скором времени вода поступит в дома.

О времени проведения отмененных ремонтных работ на водопроводной сети "Водоканал" сообщит дополнительно.

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