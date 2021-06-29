Глава Минздрава Абхазии назвал число вакцинированных от коронавируса

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины, сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в Сухуме во вторник 29 июня.
Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая. Прививают российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 6,5 тысяч доз была доставлена в республику в конце апреля.
Прививку от COVID-19 уже сделали переболевший коронавирусом премьер-министр Абхазии и другие члены Кабмина.
Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии накануне превысило 17 тысяч, в стационарах республики скончалось более 240 человек.
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