Глава Минздрава Абхазии назвал число вакцинированных от коронавируса

С начала лета ситуация с распространением коронавируса в республике стала ухудшаться, при этом темпы вакцинации остаются невысокими.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины, сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в Сухуме во вторник 29 июня.

Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая. Прививают российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 6,5 тысяч доз была доставлена в республику в конце апреля.

Прививку от COVID-19 уже сделали переболевший коронавирусом премьер-министр Абхазии и другие члены Кабмина.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии накануне превысило 17 тысяч, в стационарах республики скончалось более 240 человек.

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