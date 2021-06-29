Бжания провел экстренное совещание в Очамчыре после аварии на подстанции

Из-за пожара на подстанции "Очамчыра-тяга" без света остались часть города и пять сел района, сейчас энергоснабжение частично восстановлено по временной схеме.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания приехал в Очамчыру, где утром произошел пожар на подстанции, и провел экстренное совещание в администрации района, сообщает пресс-служба главы государства.

Возгорание подстанции "Очамчыра-тяга" мощностью 32 мегаватт случилось утром 29 июня, в результате пожара оборудование подстанции сгорело, значительная часть района осталась без света. На месте происшествия президенту доложили о том, что пожар был оперативно ликвидирован силами двух пожарных расчетов. Энергетикам предстоит определить объем нанесенного ущерба.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, глава Очамчырского района Беслан Бигвава, его заместитель Артимон Габлая, председатель районного Собрания Адгур Квициния и руководители правоохранительных органов района.

Энергетики сообщили, что по временной схеме электричество уже восстановлено в Очамчыре и некоторых селах, по другим селам прорабатывается временная схема подачи электроэнергии на период восстановительных работ. Президент заявил, что случившееся еще раз показывает назревшие в энергетической отрасли проблемы. Бжания сказал, что в энергетической отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, которая требует принятия чрезвычайных мер.

Президент сказал, что в ближайшие дни планировал провести совещание в таком же составе для обсуждения вопросов энергоснабжения, однако произошедшее ЧП ускорило эту встречу.

Бжания напомнил, что только дисциплина и повышение ответственности способны повлиять на собираемость оплаты за электроэнергию и как-то выправить сложившуюся ситуацию. Он обратил внимание энергетиков на большие долги по неуплате за электроэнергию, скопившиеся за много лет. В связи с этим президент поручил главе Очамчырского района повысить ответственность сельских глав на местах, предупредил об их персональной ответственности и дал месяц на исправление ситуации. По истечении этого срока Бжания проверит исполнение поручений.

Если не повысить собираемость средств за потребление электроэнергии, невозможно обновление необходимых для функционирования подстанций мощностей, эта мера, в которой нуждается отрасль в целом, сказал Бжания.

Главе государства доложили о том, как обстоят дела в районе по вопросам майнинга. Начальник райотдела милиции рассказал, что выявлены несколько новых ферм по добыче криптовалюты, которые уже обесточены. Бжания поручил при обнаружении криптоферм в тот же день демонтировать и вывозить оборудование в специально определенные для этого места.

Президент дал указание руководству "Черноморэнерго" обеспечить усиление мер противопожарной безопасности на подстанциях и следить за санитарным состоянием внутри станций и на прилегающих территориях.