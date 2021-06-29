Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июня

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-восточная периферия западного антициклона и теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В среду 30 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.