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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (130)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-восточная периферия западного антициклона и теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В среду 30 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.   

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С,  днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (130)

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