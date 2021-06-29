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Плюс 153: в Абхазии выявили наибольшее с января число случаев коронавируса

© Sputnik / Татьяна Макеева
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1368)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 17197, выздоровели 15438 человек, зарегистрировано 245 летальных случаев.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. За минвшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили еще 442 жителя Абхазии, COVID-19 подтвердился у 153 из них, сообщает Оперштаб.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Такой большой суточный прирост не наблюдался в республике с января, а именно 19 января 2021 года было выявлено 176 случаев COVID-19.

Количество пациентов в Гудаутском ковидном госпитале достигло 88, у всех диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1368)

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