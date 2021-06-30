Возбуждено еще одно уголовное дело против стрелявшего в Пицунде в туристов

Дмитрий Пилия, открывший стрельбу по туристам в пансионате в Пицунде, арестован судом на два месяца.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества возбуждено в отношении Дмитрия Пилия. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека в отношении двух или более лиц; незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия; хулиганства.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование по ним проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Пресс-служба МВД отмечает, что второе уголовное дело было возбуждено по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий: в принадлежащем Пилия автомобиле Volkswagen, припаркованном у въезда в пансионат "Самшитовая роща", обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана.

Преступление произошло 15 июня 2021 года в 00:20 в кафе "Апсны", расположенном на территории пансионата.

С целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, Пилия произвел девять выстрелов в двоих туристов в результате возникшей ссоры с ними, пишет Генпрокуратура. Первая помощь пострадавшим мужчинам была оказана в Гагрской ЦРБ, затем их вывезли в Россию для дальнейшего лечения.

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