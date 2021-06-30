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Возбуждено еще одно уголовное дело против стрелявшего в Пицунде в туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (20)
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Дмитрий Пилия, открывший стрельбу по туристам в пансионате в Пицунде, арестован судом на два месяца.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества возбуждено в отношении Дмитрия Пилия. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. 

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека в отношении двух или более лиц; незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия; хулиганства.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование по ним проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. 

Пресс-служба МВД отмечает, что второе уголовное дело было возбуждено по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий: в принадлежащем Пилия автомобиле Volkswagen,  припаркованном у въезда в пансионат "Самшитовая роща", обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана. 

© Sputnik / Леон Адлейба
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Преступление произошло 15 июня 2021 года в 00:20 в кафе "Апсны", расположенном на территории пансионата.

С целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, Пилия произвел девять выстрелов в двоих туристов в результате возникшей ссоры с ними, пишет Генпрокуратура. Первая помощь пострадавшим мужчинам была оказана в Гагрской ЦРБ, затем их вывезли в Россию для дальнейшего лечения.

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Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (20)

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