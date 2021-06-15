Преступление против Абхазии: Бжания отреагировал на инцидент со стрельбой в туристов

В ночь на 15 июня житель Абхазии нанес огнестрельные ранения двум туристам из России на территории пансионата "Самшитовая роща", личность стрелявшего установлена, он находится под стражей.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в связи с ранением туристов в результате стрельбы в Пицунде, сообщается на сайте главы государства.

Бжания назвал случившееся преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей республики.

Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Глава государства дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

В работе совещания приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.

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