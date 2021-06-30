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Антиковидные меры ужесточены в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1369)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210630/1032735914/Antikovidnye-mery-uzhestocheny-v-Abkhazii.html

Распоряжение президента принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

В Абхазии с середины июня начался подъем заболеваемости коронавирусом, и в связи с этим увеличилась обращаемость в медучреждения.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 17197, выздоровели 15438 человек, зарегистрировано 245 летальных случаев.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1369)

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