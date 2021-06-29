Дополнительные мощности и вакцинация: как Абхазия борется с коронавирусом

Минздрав Абхазии дал пресс-конференцию во вторник 29 июня, медики ответили на вопросы журналистов о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией, вакцинации и количестве коечного фонда для больных.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сообщил, что прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Рост заболеваемости

Открывая пресс-конференцию, глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба привел данные о количестве больных коронавирусной инфекцией, проходящих стационарное лечение. Согласно им, в Гудаутском госпитале проходят лечение 88 человек, из которых 16 пациентов в тяжелом состоянии, в Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, в Ткуарчале - 15, в Очамчыре - 27, в Гагре 28 пациентов.

"Рост заболеваемости в стране очевиден, больные поступают в ковидные отделения уже, как правило, тяжелые и в большом количестве. Я неоднократно обращался к нашим гражданам и просил прислушиваться к медицинскому сообществу, но, как видим, наши граждане не носят масок, посещают массовые мероприятия, тем самым у нас происходит дополнительный рост больных", - рассказал министр.

В качестве примера он привел данные от 7 июня, когда за сутки было выявлено 17 случаев коронавируса, а на 29 июня уже 138 человек.

В рамках борьбы с COVID-19 с начала пандемии и по 29 июня Минздрав отпустил лекарственные препараты - антибиотики, инфузионные растворы, иммунодепрессанты, антикоагулянты, а также медицинское оборудование, лабораторные реагенты, средства индивидуальной защиты и другие изделия медицинского назначения, кроме того, дезинфицирующие средства.

ЦРБ Гудауты получила помощь на 140 миллионов 955 тысяч рублей, в том числе дорогостоящее лекарство "Актемра" 48 упаковок на 3 миллиона 400 тысяч рублей, "Артлегиа" 208 упаковок на сумму 10 миллионов 812 тысяч рублей.

На Инфекционную больницу Сухума было выделено 27 миллионов 40 тысяч рублей, в том числе 22 упаковки "Актемры" на сумму 1 миллион 536 тысяч рублей, "Артлегиа" 166 упаковок на сумму 8 миллионов 485 тысяч рублей. ЦРБ Гагрского района получила на борьбу с коронавирусом 20 миллионов, ЦРБ Ткуарчалского района – 5 миллионов 705 тысяч рублей, ЦРБ Очамчырского райна – 9 миллионов 518 тысяч рублей.

"Также на Российский мобильный госпиталь было отпущен препарат "Актемра" 10 упаковок и "Артлегиа" 16 упаковок", - рассказал Эдуард Бутба.

© Sputnik / Леон Гуния Расходы на борьбу с COVID - 19 в Абхазии

Дополнительные мощности

В связи с ростом числа больных коронавирусной инфекцией Минздрав республики был вынужден создавать дополнительные мощности, и, если ситуация будет ухудшаться, коечный фонд для пациентов увеличат, сказал глава Минздрава Абхазии.

"Когда я выезжал в Гудаутский ковидный госпиталь, нами было открыто дополнительное отделение на третьем этаже основного корпуса центра. Сейчас уже открыт и четвертый этаж, больные туда поступают, они тяжелые. В инфекционном корпусе реанимация на 14 коек, сегодня там заполнено, больные находятся и в инфекционном корпусе, и в основном. Поэтому мощности будут увеличены в связи с тем, что поступление больных растет", - отметил Бутба.

Он добавил, что в основном корпусе Гудаутского ковидного госпиталя сформирован дополнительный график дежурств.

"Привлекаются все медицинские учреждения республики, медицинский персонал едет из ЦРБ Гулрыпша, Республиканской больницы, Гала, Ткуарчала, онкологического центра и так далее. У нас сформированы бригады по два врача, шесть медсестер и санитарки. Дополнительно еще мы привлекаем наших студентов колледжа, которые будут направлены в наши лечебные учреждения", - сказал Эдуард Бутба.

При необходимости будут созданы дополнительные коечные места для больных коронавирусом, отметил он.

"Мы знаем, что во всем мире есть практика, когда во время усиления пандемии руководство переформатирует не только лечебные учреждения, но и крупные торговые центры, например, в Москве, и ледовые дворцы переформатированы. У нас есть достаточно большой коечный фонд, и при необходимости все поэтапно будет разворачиваться. Лучше, конечно, этого не допускать, поэтому мы еще раз обращаемся к нашим гражданам соблюдать необходимые меры", - отметил он.

Вакцинация от COVID-19

Глава Минздрава также рассказал о том, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, всего в республике вакцинировано 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины.

Отвечая на вопрос, будут ли выдаваться сертификаты и QR-коды прошедшим вакцинацию, Эдуард Бутба сказал, что в этом направлении идет активная работа. "Вся информация передана в Российскую Федерацию – ждем ответа", - отметил он.

Также министр рассказал о том, что в Россию направлены письма относительно новой поставки вакцины от коронавируса, количество доз прорабатывается в рабочем порядке.

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа сообщила, что второй компонент вакцины "Спутник V" нельзя вводить раньше 21 дня после первого укола, а позже можно, в случае если пациенту по какой-то причине нельзя сделать прививку на 21-й день. Укол можно сделать и по истечении месяца.

Новые штаммы и санитарные нормы

Говоря о новых штаммах коронавируса, главный санитарный врач республики Людмила Скорик сказала, что они отличаются от тех, что ранее циркулировали на территории Абхазии.

"У нас были и азиатские и европейские штаммы, сейчас у нас естественно британский и индийский штаммы. Британский не столь опасен, как индийский, он более контагиозный, то есть достаточно очень маленького количества времени для того, чтобы заражение получило большое количество человек", - подчеркнула Скорик.

На массовых мероприятиях, которые проводятся в республике, не соблюдаются основные требования – люди не носят масок, находятся в близком контакте, что способствует передаче вируса, говорит она.

"Посмотрите, какой быстрый рост заболевания на территории Абхазии, поэтому я требую, чтобы мы все обратили особое внимание на то, что не должны пренебрегать основными требованиями, маску нужно носить даже здоровому человеку особенно при посещении каких-то мероприятий в закрытых помещениях", - сказала главный санитарный врач страны.

В продолжение главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что обращаемость в лечебное учреждение увеличилась.

"Люди стали поступать массово, это и стационарные больные, и амбулаторные, и пациенты, которые хотят провести ПЦР-исследование. Мы по больным видели, что штамм видоизменился, то есть больные стали тяжелее переносить", - подчеркнул он.

Коронавирус стал поражать и детское население, уже есть дети, у которых врачи выявляют пневмонию. "Поэтому хочу предостеречь еще раз, пожалуйста, надевайте маски, они на 100% не могут защитить, но в какой-то мере помогут", - отметил Гуния.

Министр здравоохранения заметил, что очень часто в больницы попадают люди именно после посещения массовых мероприятий.