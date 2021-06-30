Сто миллионов рублей выделят из бюджета на ремонт объектов в Абхазии

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета.
В перечне отражены 28 объектов.
|Дом престарелых "НАДЕЖДА" в Сухуме
|7 000 000 рублей
|Усиление и капитальный ремонт жилого дома №24 в селе Гумиста Сухумского района (Госхоз "Субтропик")
|5 000 000 рублей
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Капитальный ремонт автодороги в Гагре на улице Чанба (район кемпинга)
|4 000 000 рублей
|Укрепление фундамента здания Контрольной палаты РА
|4 000 000 рублей
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Установка комплектной трансформаторной подстанции 400кВА, улица Братьев Эзугбая Сухумского района
|1 400 000 рублей
|Капитальный ремонт ливневого коллектора на улице Воронова в Сухуме
|4 200 000 рублей
|Ремонт кровли дошкольного общеобразовательного учреждения в Пицунде Гагрского района
|2 800 000 рублей
|Капитальный ремонт моста в селе Гуада Очамчырского района
|1 500 000 рублей
|Капитальный ремонт автодороги на улице Набережная в селе Пшап Гулрыпшского района
|3 500 000 рублей
|Капитальный ремонт насосной станции в селе Приморское Гудаутского района
|2 000 000 рублей
|Бурение скважины для подачи воды жителям, проживающим в селах Атара Абхазская и Атара Армянская Очамчырского района
|790 000 рублей
|Строительство мини-стадиона в селе Гуп Очамчырского района
|4 415 000 рублей
|Строительство мини-стадиона в селе Маркула Очамчырского района
|4 415 000 рублей
|Прорубка водозаборных скважин в селе Маркула Очамчырского района
|700 000 рублей
|Ткуарчалская ЦРБ
|16 000 000 рублей
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Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Яштхуа Сухумского района
|3 500 000 рублей
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Устройство оголовок водоотводных труб в селе Аацы Гудаутского района
|400 000 рублей
|Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ в селе Гуп Очамчырского района
|1 447 000 рублей
|Обустройство подпорных стен на оползневом участке по улице Добровольцев,149 (5-этажный дом) в Гудауте
|4 500 000 рублей
|Бурение скважин в поселке Тоумыш села Кутол Очамчырского района для подачи воды населению
|780 000 рублей
|Капитальный ремонт напольного покрытия в корпусе №2 (3 этаж) здания Кабинета министров в Сухуме
|1 200 000 рублей
|Капитальный ремонт корпуса №3 Кабмина по улице Званба 9 в Сухуме
|15 906 000 рублей
|Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 47-4, 47-3,47-1, 45-1 в Гагре
|3 049 000 рублей
|Ремонт водопровода в селе Члоу Очамчырского района
|1 500 000 рублей
|Капитальный ремонт подпорной стены в средней школе №1 в Гагре
|1 400 000 рублей
|Ремонт дорожного покрытия во дворе дома №60 по улице Акиртава в Сухуме
|1 404 000 рублей
|Капитальный ремонт кровли жилого дома на улице Агрба,30 в Пицунде Гагрского района
|2 000 000 рублей
|Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 41-2,39-4 в Гагре
|1 194 000 рублей
Всего в 2021 году на ремонт и реконструкцию объектов за счет средств республиканского бюджета будет выделено сто миллионов рублей.