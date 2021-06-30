Сто миллионов рублей выделят из бюджета на ремонт объектов в Абхазии

Контроль за исполнением постановления Кабинета министров возложен на Министерство финансов Абхазии и Управление капитального строительства.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета.

В перечне отражены 28 объектов.

Дом престарелых "НАДЕЖДА" в Сухуме 7 000 000 рублей Усиление и капитальный ремонт жилого дома №24 в селе Гумиста Сухумского района (Госхоз "Субтропик") 5 000 000 рублей Капитальный ремонт автодороги в Гагре на улице Чанба (район кемпинга) 4 000 000 рублей Укрепление фундамента здания Контрольной палаты РА 4 000 000 рублей Установка комплектной трансформаторной подстанции 400кВА, улица Братьев Эзугбая Сухумского района 1 400 000 рублей Капитальный ремонт ливневого коллектора на улице Воронова в Сухуме 4 200 000 рублей Ремонт кровли дошкольного общеобразовательного учреждения в Пицунде Гагрского района 2 800 000 рублей Капитальный ремонт моста в селе Гуада Очамчырского района 1 500 000 рублей Капитальный ремонт автодороги на улице Набережная в селе Пшап Гулрыпшского района 3 500 000 рублей Капитальный ремонт насосной станции в селе Приморское Гудаутского района 2 000 000 рублей Бурение скважины для подачи воды жителям, проживающим в селах Атара Абхазская и Атара Армянская Очамчырского района 790 000 рублей Строительство мини-стадиона в селе Гуп Очамчырского района 4 415 000 рублей Строительство мини-стадиона в селе Маркула Очамчырского района 4 415 000 рублей Прорубка водозаборных скважин в селе Маркула Очамчырского района 700 000 рублей Ткуарчалская ЦРБ 16 000 000 рублей Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Яштхуа Сухумского района 3 500 000 рублей Устройство оголовок водоотводных труб в селе Аацы Гудаутского района 400 000 рублей Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ в селе Гуп Очамчырского района 1 447 000 рублей Обустройство подпорных стен на оползневом участке по улице Добровольцев,149 (5-этажный дом) в Гудауте 4 500 000 рублей Бурение скважин в поселке Тоумыш села Кутол Очамчырского района для подачи воды населению 780 000 рублей Капитальный ремонт напольного покрытия в корпусе №2 (3 этаж) здания Кабинета министров в Сухуме 1 200 000 рублей Капитальный ремонт корпуса №3 Кабмина по улице Званба 9 в Сухуме 15 906 000 рублей Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 47-4, 47-3,47-1, 45-1 в Гагре 3 049 000 рублей Ремонт водопровода в селе Члоу Очамчырского района 1 500 000 рублей Капитальный ремонт подпорной стены в средней школе №1 в Гагре 1 400 000 рублей Ремонт дорожного покрытия во дворе дома №60 по улице Акиртава в Сухуме 1 404 000 рублей Капитальный ремонт кровли жилого дома на улице Агрба,30 в Пицунде Гагрского района 2 000 000 рублей Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 41-2,39-4 в Гагре 1 194 000 рублей

Всего в 2021 году на ремонт и реконструкцию объектов за счет средств республиканского бюджета будет выделено сто миллионов рублей.