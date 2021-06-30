Неработающий железобетонный завод задолжал "Черноморэнерго" миллионы рублей

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Комплекс завода железобетонных изделий в поселке Бзыпта Гагрского района задолжал "Черноморэнерго" более 32 миллионов рублей. Об этом на заседании Кабинета министров сообщила министр экономики Абхазии Кристина Озган.
По ее словам, на территории неработающего завода два с половиной года работала крупная криптоферма, которая была обнаружена и демонтирована. Кто будет оплачивать долг объекта, по словам министра, предстоит разобраться.
На заседании Кабинета министров обсуждался вопрос об отмене постановления Кабмина от 8 октября 2019 года, согласно которому железобетонный завод, который был подведомственен "Абхазстрою", передавался в собственность Госкомимущества.
По словам руководителя аппарата Кабинета министров Давида Cангулия, процедура передачи объекта была проведена незаконно, без согласия Министерства экономики.
По решению премьер-министра, предприятие снова будет передано "Абхазстрою".
В ходе заседания Александр Анкваб также назвал общую сумму задолженности бюджетных организаций перед "Черноморэнерго" - около 93 миллионов рублей.
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