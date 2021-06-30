Авария в Очамчыре и потребление энергии: в "Черноморэнерго" обсудили проблемы отрасли

В "Черноморэнерго" состоялось совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. На встрече обсуждали вопросы, связанные с аварией на электроподстанции "Очамчыра–тяга", и сложности, которые возникают при сборе платежей за электроэнергию.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа сообщил, что в результате пожара на электроподстанции "Очамчыра-тяга" выгорело практически все оборудование.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Еще одно ЧП

Открывая встречу, руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа отметил, что 29 июня произошло еще одно чрезвычайная ситуация в энергетике – пожар на электроподстанции "Очамчыра-тяга".

"Вследствие пожара выгорела практически вся станция, все службы приступили к оперативной работе. Мы провели оперативный штаб, необходимо было выработать меры в первую очередь по обеспечению населения электричеством в целом ряде сел Очамчырского района и части самого города Очамчыра. Вторая задача – нужно было выработать дорожную карту, это техническое решение того, как в кротчайшие сроки восстановить нормальное функционирование подстанции", - рассказал он.

В городе Очамчыра энергоснабжение было восстановлено в первые часы. Электрики опасались, что ряд сел будут обесточены на протяжении всего времени проведения работ на подстанции, но этого не произошло, так как проблему удалось решить путем инженерных решений.

"В первую очередь электроэнергией были обеспечены села Акуаскиа, Джал и Баслаху, чуть позже Пакуашь и Река. Работы продолжались безостановочно, и сейчас они продолжаются до устранения аварии", - подчеркнул глава "Черноморэнерго".

Он отметил, что сейчас, вся нагрузка приходится на электроподстанцию "Очамчыра-2", в связи с чем Логуа обратился с просьбой экономить электроэнергию.

"Очамчырцы, если здесь присутствуют, приедете сейчас и скажете своим контролерам обойти каждый двор, экономить электроэнергию нужно всегда, а сейчас в особенности. Как только нагрузки будут приближаться к максимально допустимым, мы будем отключать питание, потому что ставить под угрозу вторую подстанцию мы никак не можем", - сказал Логуа.

По его словам, территория подстанции очищена и уже 1 июля начнутся работы по монтажу нового оборудования.

"Оборудование будет доставлено из подстанций "Сухум-1" и "Бзыбь-220". Завтра с утра уже начнется монтаж, и мы уже будем знать ориентировочные сроки. Приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать это как можно быстрее", - добавил глава "Черноморэнерго".

Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация сказал, что работы на подстанции "Очамчыра-тяга" продолжается в круглосуточном порядке и выразил надежду на то, что первый этап работ удастся завершить в течение текущей недели.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган сказала, что полноценное функционирование объектов энергосистемы - серьезная проблема.

"Для этого не нужно пять, десять миллиардов, для этого просто не надо складировать бутылки в здании подстанции и просто элементарно косить. Мы с вами говорили еще в 2020 году, что все подстанции надо осмотреть и приводить в порядок своими силами, где это не требует больших вложений", - сказала она.

Кристина Озган поинтересовалась, кто из центрального аппарата "Черноморэнерго" бывал на очамчырской подстанции за последние две-три недели. В ответ главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация сообщил, что в этом промежутке там никого не было.

"Когда какая-то необходимость есть начальники служб ездят", - подчеркнул он.

На что министр задала следующий вопрос: "А начальники служб видели, на что похожа подстанция"?, - поинтересовалась Озган.

В свою очередь Кация заметил, что уговорить пенсионера, который нанимается на работу и получает 8-10 тысяч рублей в месяц, косить территорию, где стоит подстанция невозможно. "Но свои бутылки после хорошего обеда я думаю, он мог забрать с собой", - заметила она.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа заверил министра, что ни на подстанции в Очамчыре, ни в других местах такое недопустимо и что этим вопросом уже занялись.

"Я понимаю, что мы сегодня не можем везде построить заборы, поставить камеры, хорошие двери, обеспечить все подстанции самым необходимым. Но почистить вокруг себя и находиться в нормальных условиях мы будем, это я вам гарантирую", - сказал Логуа.

Подготовка к зиме

Министр экономики коснулась вопроса подготовки к зимнему периоду, для чего необходимо определить уровень аварийного риска на объектах энергетической инфраструктуры.

"Просьба - провести эту работу оперативно и все-таки сказать, где ситуация кричащая и что нам в первую очередь необходимо сделать. Да, есть вопрос финансирования, но вы знаете, что и президент, и премьер-министр в этом вопросе нас с вами услышали, и будет оказана соответствующая поддержка", - отметила Кристина Озган.

Главное, чтобы энергетики предоставили соответствующие предложения, чтобы необходимые работы были проведены вовремя. Для этого необходимо мобилизовать специалистов "Черноморэнерго", в середине июля нужно узнать масштабы этих работ и их стоимость, сказала она.

Глава "Черноморэнерго" отметил, что подстанция, на которой произошел пожар, относилась к семи подстанциям, за безопасность которых энергетики были более или менее спокойны.

"Обследование показало, что большая часть подстанций находятся в еще худшем состоянии. Мы будем готовить минимальный объем того, что надо сделать в первую очередь, чтобы постараться избежать таких последствий", - подчеркнул Логуа.

Предстоящая зима будет сложнее, чем прошлогодняя, судя по тем нагрузкам, которые фиксируют энергетики в данное время, сказал Михаил Логуа.

"Еще одна проблема – это полное отсутствие аварийного запаса. Сегодня мы принимаем какие-то неординарные решения и, слава богу, что у нас на подстанции "Сухум-1" и "Бзыбь-220" что-то есть. В ином случае, наверное, это было бы намного сложнее и не было бы гарантии, что подстанция будет работать качественно", - сказал он.

Объемы потребления электроэнергии

Участники совещания также обсудили ситуацию с показателями по потреблению электроэнергии. Так, начальник управления сбыта "Черноморэнерго" в Гагре Алхас Чанба отметил, что по району было отключено более 60 майнинговых ферм, это порядка 45 мегаватт.

"Это трансформаторные мощности, потому что не всегда удается определить фактическую потребляемую мощность, так как не представляется возможным посчитать количество аппаратов, так как фермы закрытые и в 90% случаев, когда мы подъезжаем, они отключены. Поэтому не удается замерить реальные нагрузки", - рассказал Чанба.

Он добавил, что от подачи электроэнергии отключены все выявленные незаконно потребляющие электричество объекты.

"Тогда почему у нас цифры не бьются, у нас нет никакой динамики на снижение потребления электроэнергии по Гагрскому району", - заявила Кристина Озган.

По объему суточного потребления электроэнергии за последние сутки было потреблено один миллион 686 киловатт часов, это 70 мегаватт, при том что пиковое потребление по району - это 87 мегаватт, проинформировал Чанба.

Министр уточнила, что речь идет о том, что суммарное потребление электроэнергии в Гагрском районе значительно выросло и оно не снижается. На это, другой представитель из Гагры заметил, что увеличение потребления энергии связано с увеличением туристического потока.

Начальник управления сбыта РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба рассказал, что процент собираемости платежей за потребленную электроэнергию в 2019 году по Гагрскому району составил 46,5%, в 2020 году - 35,6%, за январь-май 2021 года - 28,5%. По данным Лазба, общая сумма задолженности сел Гагрского района за три года - 13,7 миллионов рублей.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа в свою очередь подчеркнул, что Гагрский район проводит немалую работу после смены руководства.

"В каждом районе работа ведется. Дело в другом, как бы работа не велась нами, правоохранительными органами, штабами, которым президент поручил заниматься, но по нашим показателям, нагрузки только растут. В итоге, они выше чем в прошлом году", - заключил он.

Подводя итоги совещания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на то, что необходимо усилить работу по снижению потребления электроэнергии и собирания средств за потребленную электроэнергию.

Обсуждения продолжились за закрытыми дверями без участия прессы.