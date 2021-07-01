"Черноморэнерго" будет отключать села, в которых не платят за электроэнергию

Последний раз тариф на электричество в Абхазии был повышен в 2012 году и составлял 40 копеек за киловатт.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Села, в которых жители не платят за потребленную электроэнергию, будут отключаться от сети, сказал начальник управления сбыта РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

"Как вы знаете, президент дал поручение под личную ответственность глав администраций сел как за обнаружение аппаратов по майнингу, так и за собираемость. Соответственно теперь нам это позволит в контакте с главами сел решать вопрос платежей. В июле в каждое село будет направлен наш представитель, будут предоставлены данные по собираемости абонентов, соответственно будет проведена работа с должниками", - отметил он.

В пример Инал Лазба привел данные по селу Араду Очамчырского района, жителями которого с января по июнь вовсе не осуществлялись платежи.

"Это катастрофический показатель. Также села Джал и Гуп заплатили 6 900 и 8 600 рублей за полгода. Можно считать, что собираемости конкретно в этих селах нет. В первую очередь мы будем проводить работу там. Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены либо полностью обесточить село, либо по трансформаторам, пока вопросы не будут решены. Хотя бы частично погашение должно быть, и динамика должна быть на увеличение", - сказал он.

Лазба заметил, что у "Черноморэнерго" ограниченные возможности по индивидуальному отключению абонентов в районах и селах. В городе, по его словам, такая возможность есть. Ситуация со сбором платежей за потребленную электроэнергию, продолжил он, находится в тяжелом положении, и комплексное решение лежит в плоскости установки приборов учета.

"Но пока до серьезного уровня учета нам далеко, и нам необходимо применять серьезные меры по увеличению собираемости в тех условиях, в которых мы находимся сегодня", - сказал Лазба. Он сообщил, что неплохие механизмы существуют по сбору денежных средств среди юридических лиц.

Как отметил Лазба, всем юридическим лицам, у которых есть задолженность, за исключением госучреждений, о которых речь шла отдельно, выставлены инкассовые поручения, их счета арестованы, и как только в результате их коммерческой деятельности деньги поступят на счет, они будут автоматически переданы в "Черноморэнерго".

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На сегодня нет ни одной коммерческой структуры, оплачивающей счета по безналу, которой не выставлено инкассовое поручение, уточнил Лазба.

"Уже в июне мы превысили показатели прошлого и позапрошлого годов. Поставлена задача до конца лета вернуться к динамике 2019 года с увеличением минимум 10%. Необходимо предпринять еще ряд мер, всем юридическим лицам, у которых есть задолженности, отправлено уведомление оплатить до 5 июля. Организации, которые не погасят задолженности, будут гарантированно отключаться. Есть момент, связанный с тем, что может быть физически нет возможности погасить 100% от задолженности, но нужно погасить не менее 50% с предоставлением графика погашения", - сказал он.

Также Инал Лазба отметил, что продолжается работа "Черноморэнерго" по переводу абонентов на безналичный расчет за потребленную электроэнергию, в том числе объекты туристической отрасли, что в итоге положительно скажется на собираемости средств.