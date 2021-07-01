"Наэлектризованное" заседание: проблемы энергетики обсудили в Парламенте

В Парламенте Абхазии в четверг 1 июля состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Главной темой обсуждения стало положение дел в энергетической отрасли.

В комитетском заседании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа, представители Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Депутатская критика

В начале заседания, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр подвергла критике работу правительства и "Черноморэнерго" по причине того, что в республике продолжается неконтролируемый рост потребления электроэнергии. Также она сообщила, что в ходе встречи планируется обсудить исполнение решений по установке приборов учета электроэнергии и ремонт высоковольтной линии "Ачгуара", которые предусмотрены в бюджете 2021 года.

По ее словам, некомпетентность структур привела к тому, что в республике ввели ограничения на подачу электричества, чего в летний период времени никогда не было.

"На сегодняшний день ситуация в энергетической отрасли мягко говоря неудовлетворительная. Некомпетентность соответствующих структур привела к тому, что мы в летний период начали осуществлять экономию потребления путем ввода веерных отключений. Хочу заметить, что это первый раз за всю историю. У нас самый разгар сезона, дальше ситуация будет только ухудшаться", - подчеркнула она.

Депутат призвала представителей "Черноморэнерго" исполнять возложенные на них обязательства. "Или нам следует поднять вопрос профессионального несоответствия отдельных членов Кабинета министров. Надеюсь, в ходе заседания мы сможем найти ответ на этот вопрос", – сказала Натали Смыр.

В период принятия бюджета на 2021 год остро стояли вопросы, которые нужно было решить в первоочередном порядке, чтобы упредить сегодняшнюю ситуация в энергетике, добавила она.

"Освежу в вашей памяти, что нами депутатами требовалось от исполнительной власти? Запретить деятельность по майнингу криптовалют в сетях единого оператора, предусмотреть денежные средства на ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" а также установку приборов учета электроэнергии. Денежные средства для приобретения приборов учета предусмотрены в бюджете, выделили 100 миллионов. В части ремонта ВЛ "Ачгуара" президентом был определен точный срок – 10-15 апреля, сумма на приобретение оборудования – 70 миллионов. Сегодня у нас 1 июля, и этот вопрос до сих пор не решен, ремонт так и не начат а с приборами учета вообще непонятная ситуация", - подчеркнула Натали Смыр.

Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" необходимо было проводить во время проведения работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС, когда шел переток электроэнергии из России. Положительным моментом она назвала то, что запрет на майнинг продлен, однако это не привело к уменьшению потребления.

Она заметила, что если правительству не удастся решить проблемы энергетики, то депутаты будут ставить вопрос о доверии к премьер-министру страны.

Ответы министра экономики

Отвечая на вопросы депутата Натали Смыр, министр экономики Кристина Озган подтвердила, что на реализацию программы по установке приборов учета электроэнергии были предусмотрены средства однако на данный момент эти средства не востребованы.

"В рамках реализации плана мероприятий по стабилизации ситуации в энергетической отрасли, правительством подготовлен ряд мероприятий и как только внутри правительства мы согласуем эти мероприятия, мы, безусловно, направим предложения в депутатский корпус", - сказала Озган.

Она сообщила, что разработана программа по учету потребляемой электроэнергии.

"Программа предусматривает реализацию соответствующих мероприятий во всех регионах Абхазии. Она включает в себя две позиции – это приобретение счетчиков и соответственно расходы на их установку, и энергетическое сервисное оборудование. Стоимость данной программы существенная для финансовых возможностей нашей страны. В этой связи, по согласованию с российской стороной будет заключен контракт по установке приборов учета с отсрочкой платежа", - сообщила она.

Что касается увеличения объемов потребления электроэнергии, министр сказала, что он не произошел внезапно. По ее словам, стабильная динамика увеличения потребления электроэнергии наблюдается с 2016 года.

Также она рассказала о погашении задолженностей перед Российской Федерацией за потребленную электроэнергию по перетоку.

"Так, суммарный объем перетока электроэнергии из России в Абхазию в 2016 году составил 108 миллионов киловатт часов, задолженность за электроэнергию погашена за счет средств Инвестпрограммы в сумме 221 миллионов рублей. В 2017 году объем перетока – 195,8 миллионов киловатт часов, задолженность погашена за счет средств Инвестпрограммы в сумме 550 миллионов рублей. В 2018 году задолженности не было. В 2019 году переток составил 69,4 миллионов киловатт часов, задолженность погашена за счет Инвестпрограммы. В феврале-марте 2020 года за счет перетока получено 69,4 млн киловатт часов, задолженность будет погашена за счет Инвестпрограммы. Переток за декабрь 2020 и с января по апрель 2021 года составил 1 миллиард киловатт часов", - привела она цифры.

Говоря о подготовке к ремонту высоковольтной линии "Ачгуара" министр экономики сообщила, что последние поставки оборудования будут осуществлены 5-7 июля, после этого начнется согласование графика проведения ремонтных работ, заявила на расширенном комитетском заседании Парламента вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

"Чтобы мы могли минимизировать процесс ремонтных работ с точки зрения отключений и необходимости перетока энергии, российские коллеги нам готовы оказать соответствующую техническую поддержку для того, чтобы работы были проведены качественно", - отметила Озган.

После доставки всего оборудования Министерство экономики совместно с "Черноморэнерго" проведут консультации по графику проведения работ, и после согласования всех технических параметров, специалисты приступят к работам.

"Источником финансирования ВЛ "Ачгуара" являются средства, которые были предусмотрены на строительство тюрьмы. Почему мы выбрали источником именно этот объект? Потому, что средства на проектирование составляли 130 миллионов рублей, но само строительство обходится порядка 2,5 миллиарда рублей. Но так как таких средств не предусмотрено в Инвестпрограмме российская сторона пошла нам на встречу", - подчеркнула Озган.

Майнинг и энергетика

Парламентарии также подвергли критике решение о легализации майнинга криптовалют, что усугубило и без того сложную ситуацию в энергетической отрасли. Депутат Гарри Кокая сказал, что потребление электроэнергии в разы увеличилось после легализации этого вида деятельности.

"Только за 2020 год потребление электроэнергии увеличилось на 440 миллионов киловатт часов в абсолютных показателях относительно 2019 года. О значительном росте свидетельствуют и слова Левана Мебония и официальные данные, которые у нас есть, потребление в мае 2018 года было 100 миллионов киловатт часов, в мае 2019 года 112 миллионов и в мае 2020 года 161 миллион киловатт часов, а в мае текущего года мы потребили 200 миллионов киловатт часов", - привел он цифры.

Кроме того Кокая отметил, что ужесточение наказание за незаконную деятельность по добыче криптовалют не приносит должного результата. Схожего мнения придерживается и депутат Гиви Кварчия, для него не остается загадкой, на что рассчитывало министерство экономики и "Черноморэнерго" когда принимало решение о легализации майнинга, при том, что потребление энергии из года в год увеличивается.

Также он выразил опасение, связанное с тем, что звучат призывы изменить законодательство в части изменения закона об электроэнергетике.

"Я полагаю, это касается части первой статьи 11 закона об электроэнергетике. Считаю, что эти намеки являются антигосударственными и вообще угрожают нашему суверенитету. Считаю, что изменение и инвестирование путем изменения формы собственности нашей энергетической системы - это потеря большей части суверенитета", - уверен парламентарий.

Председатель РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа сказал, что проблемы сложившиеся вокруг энергетики не решить силами только одной исполнительной власти, ее следует решать всем сообща находя взаимное понимание.

"Наше оборудование выработало ресурс, оборудования на подстанциях 60-х, 70-х, 80-х годов. Два трансформатора стоимостью 70 миллионов рублей надо менять срочно, до зимы они не доживут", - заметил он.

Михаил Логуа рассказал, что 40% от выработки ИнгурГЭС, которые рассчитаны на Абхазию при нынешних объемах потребления закончатся к концу октября. "Почему мы ввели ночные ограничения, помимо того, что нам надо сэкономить электричество, есть еще угроза того, что грузинская сторона могла увеличить свою долю и вода в водохранилище закончилась бы быстрее", - отметил Логуа.

После принятия решения о запрете майнинга в Абхазии в 2018 году не был запрещен ввоз оборудования для осуществления этого вида деятельности, а постановление 2020 года было направлено на регулирование майнинга, сказал он.

"Да, с конца 2019 года пошел серьезный рост нагрузок, сейчас суточное потребление у нас 6,5 миллионов киловатт часов, в прошлом году было примерно на 2 миллиона меньше, допустимая – до 4 миллионов киловатт часов. Если даже нас не подведет ни одна подстанция, зимой, если мы с этими нагрузками не справимся, придется отключать, чтобы сберечь электричество", - подчеркнул глава "Черноморэнерго".

Что касается выявления ферм по добыче криптовалют и их отключения, то такая работа ведется на постоянной основе, проинформировал он.

"Нам всем вместе надо начиная с себя заняться ее решением. Что мы только не делали, пытались сами отключать, были созданы штабы, это дает какой-то сиюминутный эффект. Я не буду искать виноватых, это дело последнее, нам надо решить как выйти из этой ситуации", - сказал Логуа.

Завершая трехчасовое заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам спикер парламента Валерий Кварчия отметил, что все понимают, куда могут привести проблемы энергетики и следует предпринять дополнительные неотложные меры для стабилизации ситуации.