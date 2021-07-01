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Глава Минздрава Абхазии: онкоцентр продолжит работать в обычном режиме

© Foto / АПСНЫПРЕСС
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Главврача Национального онкологического центра, заведующая дневным стационаром и старшая медсестра отделения химиотерапии обвиняются в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размер, предназначенных для онкологических больных.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Онкологический центр будет работать в обычном режиме, заявил на встрече с коллективом Национального онкологического диспансера министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Об этом пишет агентство Апсныпресс.

"В этом плане я ваш помощник и готов содействовать по всем вопросам", - сказал Эдуард Бутба.

В отношении главврача Национального онкологического центра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири возбуждено уголовное дело.

© CC0
Врачи онкоцентра Абхазии взяты под домашний арест

Министр подчеркнул, что ни один пациент не должен остаться без внимания из-за внутренних административных проблем.

"Правоохранительные органы занимаются этим делом, насколько я понимаю уже не один месяц. Я знаю, что у вас большой, сплочённый коллектив, и он продолжит свою работу, несмотря на обстоятельства", - сказал Бутба.

Со своей стороны медики отметили, что работа медучреждения будет продолжена, а пациентам будет оказываться вся необходимая помощь.

Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Минздрава Абхазии Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Нелли Лагвилава, которая также проходит по делу, была вызвана на допрос для дачи показаний в следственные органы, однако не явилась, сославшись на плохое состояние здоровья.

Медики обвиняются

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