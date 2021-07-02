Разведчики российской базы в Абхазии приступили к боевым стрельбам в горах

В стрельбах на полигоне Цабал участвуют более 400 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 60 единиц военной техники.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на горном полигоне Цабал, сообщает пресс-служба соединения.

Разведчики поражают мишени с места и в движении из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

Учения призваны совершенствовать практические навыкы младших командиров в управлении подчиненными в условиях, максимально приближенных к боевым, при непрерывном ведении разведки, своевременном обнаружении целей условного противника на незнакомой местности, четкой подаче команд.

В стрельбах на полигоне Цабал участвуют более 400 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 60 единиц военной техники. В их числе бронетранспортеры БТР-82АМ, разведывательные машины "Дозор" и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".