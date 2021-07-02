12:22 02 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.91
  • EUR86.41
Поиск

Разведчики российской базы в Абхазии приступили к боевым стрельбам в горах

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/02/1032752178.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210702/1032752361/Razvedchiki-rossiyskoy-bazy-v-Abkhazii-pristupili-k-boevym-strelbam-v-gorakh.html

В стрельбах на полигоне Цабал участвуют более 400 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 60 единиц военной техники.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на горном полигоне Цабал, сообщает пресс-служба соединения.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Российские разведчики уничтожили "диверсантов" в горах Абхазии

Разведчики поражают мишени с места и в движении из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

Учения призваны совершенствовать практические навыкы младших командиров в управлении подчиненными в условиях, максимально приближенных к боевым, при непрерывном ведении разведки, своевременном обнаружении целей условного противника на незнакомой местности, четкой подаче команд.

В стрельбах на полигоне Цабал участвуют более 400 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 60 единиц военной техники. В их числе бронетранспортеры БТР-82АМ, разведывательные машины "Дозор" и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лавандовое море на полях Италии
Задержание главаря террористической организации в Татарстане
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться