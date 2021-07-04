Шквалистый ветер в Абхазии сорвал крыши и повалил деревья

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шквалистый ветер повалил деревья и снес крыши домов в городах республики, рассказали Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
"Сейчас сотрудники МЧС работают в Сухуме, Пицунде, Гагре и в Новом Афоне, они расчищают от упавших деревьев дороги, дворы. В некоторых местах упавшие деревья повредили электрические провода и строения", - добавили в ведомстве.
В результате шквалистого ветра в Абхазии никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50-ти сотрудников министерства, сообщает пресс-служба МЧС.
- Сильный ветер в Сухуме повалил деревья© Sputnik / Томас Тхайцук
- Сильный ветер в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
- Сильный ветер в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
Ранее метеоролог специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш сообщала о том, что ближайшие сутки в Абхазии прогнозируют сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду. Также она заметила, что улучшение погодных условий в Абхазии ожидается к вечеру понедельник 5 июля.
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