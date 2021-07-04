Ливни и штормовой ветер прогнозируют в Абхазии на ближайшие сутки

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ближайшие сутки в Абхазии прогнозируют сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду, сказала в интервью радио Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

"На погодные условия на черноморском побережье Абхазии будет оказывать влияние область низкого давления. Мы находимся под влиянием центра южного циклона с активным выносом тепла. Происходят перепады атмосферного давления, и сегодня к концу дня мы ожидаем сильные ливневые дожди сопровождающиеся грозами, которые будут продолжаться сутки", - подчеркнула она.

Также Трапш сказала, что последние два дня очень опасно высокий уровень ультрафиолетовых лучей. Улучшение погоды ожидается к вечеру понедельника 5 июля.

"В понедельник будет смена воздушных масс на более прохладный и местами возможен град. Ветер силой от 10 до 15 метров в секунду считается предштормовым, от 17 и до 20 метров – штормовым", - сказала Трапш.

Метеоролог также уточнила, что к утру 4 июля столкнулись западный и юго-западный циклоны, это спровоцировало сильный ветер.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, сильный ветер повалил деревья в Сухуме и Новом Афоне.

Сильный ветер повалил деревья в Сухуме © Sputnik / Леон Адлейба

Сильный ветер повалил деревья в Сухуме © Sputnik 1 / 2 © Sputnik / Леон Адлейба Сильный ветер повалил деревья в Сухуме

"В Новом Афоне наши сотрудники выезжали на улицы Эшба, Ладария, Сухумское шоссе. В Сухуме, на улицы Воронова, Эшба, Ардзинба, Адлейба. В связи с сильным повальным ветром упали деревья, и вот сейчас только работы завершили в Сухуме. В Новом Афоне коммунальные службы и МЧС завершают работы, но нигде нет помех для проезда транспорта", - сказал министр.

В некоторых местах упавшие деревья повредили электропровода, и специалисты занимаются их восстановлением, подчеркнул Квициния. Он также подчеркнул, что сотрудники МЧС готовы оперативно оказывать помощь населению в случае необходимости.