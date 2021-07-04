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Ливни и штормовой ветер прогнозируют в Абхазии на ближайшие сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Улучшение погодных условий в Абхазии ожидается к вечеру понедельник 5 июля, прогнозируют метеорологи.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ближайшие сутки в Абхазии прогнозируют сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду, сказала в интервью радио Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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"На погодные условия на черноморском побережье Абхазии будет оказывать влияние область низкого давления. Мы находимся под влиянием центра южного циклона с активным выносом тепла. Происходят перепады атмосферного давления, и сегодня к концу дня мы ожидаем сильные ливневые дожди сопровождающиеся грозами, которые будут продолжаться сутки", - подчеркнула она.

Также Трапш сказала, что последние два дня очень опасно высокий уровень ультрафиолетовых лучей. Улучшение погоды ожидается к вечеру понедельника 5 июля.

"В понедельник будет смена воздушных масс на более прохладный и местами возможен град. Ветер силой от 10 до 15 метров в секунду считается предштормовым, от 17 и до 20 метров – штормовым", - сказала Трапш.  

Метеоролог также уточнила, что к утру 4 июля столкнулись западный и юго-западный циклоны, это спровоцировало сильный ветер.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, сильный ветер повалил деревья в Сухуме и Новом Афоне.

  • Сильный ветер повалил деревья в Сухуме
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Сильный ветер повалил деревья в Сухуме
    © Sputnik
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© Sputnik / Леон Адлейба
Сильный ветер повалил деревья в Сухуме

"В Новом Афоне наши сотрудники выезжали на улицы Эшба, Ладария, Сухумское шоссе. В Сухуме, на улицы Воронова, Эшба, Ардзинба, Адлейба. В связи с сильным повальным ветром упали деревья, и вот сейчас только работы завершили в Сухуме. В Новом Афоне коммунальные службы и МЧС завершают работы, но нигде нет помех для проезда транспорта", - сказал министр.

В некоторых местах упавшие деревья повредили электропровода, и специалисты занимаются их восстановлением, подчеркнул Квициния. Он также подчеркнул, что сотрудники МЧС готовы оперативно оказывать помощь населению в случае необходимости.

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