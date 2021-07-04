Подача электричества восстановлена только в части Сухума, работы продолжатся с утра

Из-за ветра и сильного ливня в воскресенье во всех районах Абхазии были повреждены линии электропередач.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Подача электричества восстановлена только в районе Республиканской больницы, аварийные службы продолжат попытки подключения к энергосетям Нового района и района ВИЭМа, заявил глава СУЭС Тимур Джинджолия. Видео с его обращением опубликовано на странице столичной администрации в Facebook.

Джинджолия отметил, что во избежание несчастных случаев подключать остальные части города в ночное время не станут, без должного изучения ситуации. По его словам, все бригады приступят к работе с утра понедельника.

"Мы надеемся, что значительная часть города будет запитана завтра к вечеру", - заключил глава СУЭС.

В результате стихии, которая обрушилась на столицу, был нанесен большой ущерб энергосетям Сухума, добавил Джинджолия.

"Был нанесен очень большой ущерб нашим сетям падающими деревьями, которые вывели из строя наши линии воздушные. За сегодняшний день мы успели объехать территорию и оценить размер нанесенного ущерба и составить план на завтрашний день", - сказал он.

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

Читайте также: