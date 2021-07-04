Оперштаб по ликвидации последствий урагана создан в Сухуме

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Оперативный штаб по ликвидации последствий урагана создан в администрации Сухума. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Штаб возглавляет глава столицы Беслан Эшба. Он заявил, что администрация в кратчайшие сроки постарается ликвидировать последствия стихии и привести город в порядок.
"Все городские службы вызваны на работу, им помогают сотрудники МЧС, попросили также помощь военных. Ситуация оценивается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия урагана ликвидируют службы города точечно. Первоочередное внимание уделяется открытию транспортных магистралей республиканского значения, расчищаются дороги от деревьев.
Также специалисты работают на поврежденных линиях электропередач. В пресс-службе администрации подчеркивается, что во избежание чрезвычайных ситуаций, город обесточен.
Ранее "Черноморэнерго" сообщило, что многочисленные повреждения в распределительных энергосетях республики произошли из-за сильного ветра.
Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.
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