Мужчина упал с моста в селе Аацы и утонул

Сигнал о происшествии поступил на пульт Министерства по чрезвычайным ситуациям в 08:42 в понедельник 5 июля.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Гражданин Абхазии Батал Отырба упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района утром 5 июля, его не удалось спасти, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Спасатели получили сигнал о происшествии в 08:42 в понедельник.

В воскресенье вечером шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова Павел Домков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Сотрудникам МЧС удалось спасти в Гагре другую российскую туристку Марину Кочеткову. Утром 5 июля она зашла в море и не могла самостоятельно выбраться. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.

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