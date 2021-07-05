Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Гагре туристку

Шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию в воскресенье вечером. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли тонувшую туристку в Гагре в понедельник 5 июля, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС, инцидент произошел примерно в 8:30, девушка зашла в море и из-за больших волн не смогла самостоятельно выплыть.

"Девушку удалось чудом спасти только потому, что ее вынесло волной", - рассказали в пресс-службе.

4 июля во время шторма в море на глазах очевидцев утонул турист из Саратова Павел Домков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Вечером в воскресенье 4 июля на Абхазию обрушился сильный ветер, который повредил кровли домов, снес крыши и повалил множество деревьев, из-за чего были заблокированы трассы.

Пострадавших нет. Все трассы деблокированы силами МЧС.

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