Аслан Бжания и Беслан Эшба провели инспекцию по Сухуму после штормового ветра

Сильный ветер с дождем прошел в Абхазии в воскресенье 4 июля. От последствий урагана пострадал и Сухум, где были повалены деревья, сорваны крыши с домов, оборваны электролинии.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекцию по местам, которым был нанесен ущерб во время непогоды в воскресенье, 4 июля.

Глава государства и мэр столицы побывали на улице Эшба, Дзидзария, где оборвались электропровода от подстанции НИИ ЭПиТ, на улице Воронова, где ветер повалил крупные деревья, и оценили ущерб в центральной части города.

Бжания отметил, что после оценки ущерба, государство в сжатые сроки изыщет средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мне нужно было это все самому увидеть, так как мне, как руководителю, не приходилось с этим сталкиваться. Руководство города прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий. Ребята работали вчера допоздна, сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие, и предугадать его сложно", - сказал он.

Беслан Эшба сказал, что Сухуму нанесен большой ущерб, ураган повредил крыши многоквартирных и частных домов, коммуникации, столбы электроперадач и повалил около 70 деревьев. По словам главы администрации, экологи проводят экспертизу и попытаются спасти какие возможно деревья.

Последствия штормового ветра: как выглядит Сухум>>

Эшба отметил, что многоквартирные дома пострадали в Новом районе, в районе Массива Гумиста, на Старом поселке и в центральной части города по улицам Вардания и Имама Шамиля. Точное количество пострадавших домов еще не известно.

"В первую очередь мы отрабатываем сложные ситуации – крыши многоквартирных домов, чтобы людей не затопило, если пойдет дождь. Все мастера, которые могут работать на высотках, задействованы. Уже удалось накрыть три дома на Старом поселке, идут работы в Новом районе. Есть сложность поднятия на крыши этажей строительного материала. Мы ищем большой подъемный кран, чтобы решить эту задачу", - сказал он.

Эшба добавил, что поваленные деревья повредили в некоторых местах кабели, водопроводы, но серьезных проблем нет.

"Я боюсь, что пойдет дождь, потому что у нас ливневки работают плохо, и если листья и грязь начнут их забивать, то произойдет наводнение. Мы будем делать все, что в наших силах", - сказал он.

Глава администрации Сухума добавил, что еще не известно, за счет каких средств будут ликвидированы все последствия урагана, но "без помощи правительства и президента мы не обойдемся". Все материалы по нанесенному ущербу будут направлены в Комиссию по чрезвычайным ситуациям при президенте Абхазии.

Сильный ветер с дождем и шторм обрушились на республику вечером 4 июля. В Сухуме были повалены деревья, оборваны троллейбусные линии и линии электропередач. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.