Последствия штормового ветра: как выглядит Сухум

Городские службы с утра приступили к ликвидации последствий штормового ветра, который обрушился на республику вечером 4 июля.

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших не было, но большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

В администрации Сухума был создан оперативный штаб по ликвидации последствий, его возглавил Беслан Эшба.

Ночью удалось восстановить подачу электроэнергии в некоторых районах столицы, остальная часть осталась обесточенной во избежание аварийных ситуации при ликвидации последствий ветра.

В 12:00 началась инспекционная поездка президента Аслана Бжания и главы Сухума Беслана Эшба по улицам столицы.

В 13:00 состоится заседание оперативного штаба.

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