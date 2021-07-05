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Последствия штормового ветра: как выглядит Сухум

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Штормовой ветер и ливень в Абхазии (13)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме продолжаются работы по ликвидации последствий шквального ветра.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210705/1032772720/Utro-posle-shtormovogo-vetra-kak-vyglyadit-Sukhum.html

Городские службы с утра приступили к ликвидации последствий штормового ветра, который обрушился на республику вечером 4 июля.

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших не было, но большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

В администрации Сухума был создан оперативный штаб по ликвидации последствий, его возглавил Беслан Эшба.

Ночью удалось восстановить подачу электроэнергии в некоторых районах столицы, остальная часть осталась обесточенной во избежание аварийных ситуации при ликвидации последствий ветра.

В 12:00 началась инспекционная поездка президента Аслана Бжания и главы Сухума Беслана Эшба по улицам столицы.

В 13:00 состоится заседание оперативного штаба.

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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (13)

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