Последствия штормового ветра: как выглядит Сухум

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших не было, но большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
В администрации Сухума был создан оперативный штаб по ликвидации последствий, его возглавил Беслан Эшба.
Ночью удалось восстановить подачу электроэнергии в некоторых районах столицы, остальная часть осталась обесточенной во избежание аварийных ситуации при ликвидации последствий ветра.
В 12:00 началась инспекционная поездка президента Аслана Бжания и главы Сухума Беслана Эшба по улицам столицы.
В 13:00 состоится заседание оперативного штаба.
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