Назначен и.о. главврача онкоцентра Абхазии

Приказом главы Минздрава Абхазии от должности главврача онкоцентра Абхазии на период проведения следственных мероприятий, связанных с возбужденным в отношении него уголовным делом, освобожден Лев Аргун.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Нарт Гамгия назначен исполняющим обязанности главного врача Национального онкологического центра, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".

"Коллеги, пока идут следственные мероприятия, Нарт Валериевич будет исполнять обязанности руководителя онкоцентра. Прошу строго следовать его рекомендациям и инструкциям", - сказал глава Минздрава, представляя Гамгия коллективу.

Новый руководитель в свою очередь отметил, что коллектив онкоцентра сплоченный, и все поставленные задачи будут выполнены.

В отношении главврача Национального онкологического центра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размер, предназначенных для онкологических больных.

Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Минздрава Абхазии Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Нелли Лагвилава, которая также проходит по делу, была вызвана на допрос для дачи показаний в следственные органы, однако не явилась, сославшись на плохое состояние здоровья.

Нарт Гамгия с 2013 года по настоящее время возглавлял хирургическое отделение Центрального военного госпиталя Минобороны республики.