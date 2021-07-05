МЧС Абхазии: в устье реки Кяласур утонул человек, его личность не опознана

Сигнал о происшествии поступил в 05:30 в понедельник 5 июля, спасатели фиксировали к этому моменту трехбалльный шторм.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В устье реки Кяласур к утру понедельника утонул человек, его личность не установлена, об этом на совещании у президента рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

Он уточнил, что сигнал о происшествии поступил в 05:30 утра.

"Я лично утром выехал туда. Шторм был трехбалльный. Несмотря на все сложности мы вывели и катер, но, к сожалению, ничего не смогли сделать, человек утонул. Личность его пока не установлена", - сказал Квициния.

В воскресенье вечером шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Утром 5 июля утонул гражданин Абхазии Батал Отырба, он упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района.

Сотрудникам МЧС удалось спасти в Гагре другую российскую туристку Марину Кочеткову. Утром 5 июля она зашла в море и не могла самостоятельно выбраться. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.

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