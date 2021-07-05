22:03 05 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.35
  • EUR87.03
Поиск
Водолазы обследуют акваторию Черного моря

МЧС Абхазии: в устье реки Кяласур утонул человек, его личность не опознана

© Sputnik / Константин Чалабов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (21)
423 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/05/1032777954.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210705/1032777961/MChS-Abkhazii-v-uste-reki-Kyalasur-utonul-chelovek-ego-lichnost-ne-opoznana.html

Сигнал о происшествии поступил в 05:30 в понедельник 5 июля, спасатели фиксировали к этому моменту трехбалльный шторм.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В устье реки Кяласур к утру понедельника утонул человек, его личность не установлена, об этом на совещании у президента рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

Он уточнил, что сигнал о происшествии поступил в 05:30 утра.

"Я лично утром выехал туда. Шторм был трехбалльный. Несмотря на все сложности мы вывели и катер, но, к сожалению, ничего не смогли сделать, человек утонул. Личность его пока не установлена", - сказал Квициния.

В воскресенье вечером шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Утром 5 июля утонул гражданин Абхазии Батал Отырба, он упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района.

Сотрудникам МЧС удалось спасти в Гагре другую российскую туристку Марину Кочеткову. Утром 5 июля она зашла в море и не могла самостоятельно выбраться. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.  

Читайте также:

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (21)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дело семейное: чайная плантация в селе Кутол
Осторожно, шторм: как Абхазия пострадала от природного катаклизма
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться