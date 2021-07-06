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В администрации Сухума обсудили меры по ликвидации последствий стихии

© Foto / официальный портал Администрации города Сухум
В Абхазии
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Штормовой ветер и ливень в Абхазии (23)
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Сильный ветер с дождем обрушился на Абхазию вечером 4 июля, в результате стихии были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на столицу Абхазии, сообщается на сайте мэрии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Глава столицы отметил, что накануне службы города оперативно расчистили дороги там, где движение было перекрыто упавшими во время ветра деревьями. Он обратил внимание на то, что нужно в кратчайшие сроки провести необходимые работы по жилым многоэтажным домам, с которых ветер снес крыши.

"Пока нанесенный ущерб мы не можем оценить, это отдельная работа, которая должна проводиться параллельно с тем, что делается сейчас", - подчеркнул он.

Начальники домоуправлений рассказали о ситуации с пострадавшими от ветра жилыми домами. По их информации, 45 многоэтажных домов частично или полностью остались без кровли. Четыре бригады администрации Сухума ведут активную работу, в некоторых домах уже 6 июля будут устранены проблемы с кровлей.

Беслан Эшба поручил подготовить по каждому пострадавшему дому дефектный акт.

"В срочном порядке приступить к исполнению. Задача домоуправов вместе с инженерами департамента ЖКХ приступить к дефектовке жилых помещений", - заявил глава города.

О ситуации с медицинскими учреждениями рассказал заместитель главы администрации Астамур Ашуба, он отметил, что все лечебницы работают в штатном режиме.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Что касается столичных школ и детских садов, то частично пострадали десять школ и девять детских садов.

"В детском саду "Алашара" частично снесло крышу, во дворе повалило порядка десяти деревьев, ведутся работы по ремонту крыши, ждут от нас помощи по уборке упавших деревьев. Также обесточен детский сад на Старом поселке, из-за того что в здании снесло крышу", - отметил Ашуба.

Начальник СУЭС проинформировал о ситуации с энергоснабжением города, он отметил, что около 90% населения Сухума получат свет к концу дня. Самые большие повреждения линий электропередач произошли в районе Маяка.

"Гарантировать, что сегодня все будут со светом, мы не можем, потому что очень много мелких обрывов, аварий, на устранение которых нужно много времени и сил", - заметил Джинджолия.

Директор департамента по управлению транспортом и организацией движения Тимур Абгадж рассказал, что троллейбусные линии сильно пострадали, особенно на Маяке и Кодорском шоссе. В связи с этим троллейбусное движение в столице может возобновиться не раньше, чем через 20 дней. Только на Кодорском шоссе повреждено 28 столбов, также от упавших деревьев сильно повреждены провода и перетяжки.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Основной ущерб произошел именно по Маяку и Кодорскому шоссе. На Кодорском шоссе до сих пор идут работы, нашим работникам нужен кран, чтобы поднять упавшие столбы", - отметил Абгадж.

В работе штаба принимал участие председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, который сказал, что специалисты уже промониторили ситуацию и по ходу работ будут выявлять деревья, которые можно спасти.

Беслан Эшба отметил, что без заключения экологов ни одно дерево, которое накренилось, трогать не будут. Савелий Читанава сказал, что в городской черте во избежание форс-мажорных ситуаций нужно подвергать деревья обрезке. Там, где были сделаны обрезки, по его словам, ни одно дерево не пострадало. 

Глава Сухума призвал все службы работать синхронно и оперативно реагировать на ситуацию. Начальник объединенной пожарно-спасательной части №1по охране города Сухум Рустам Ханагуа проинформировал, что после шквального ветра сотрудники совершили более 20 выездов, в основном они были связаны с падением деревьев, повреждениями автомобилей.

Глава Сухума попросил представить протоколы в оперативный штаб.

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (23)

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