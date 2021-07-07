Разведчики российской базы ликвидировали условного противника в горах Абхазии

В полевых занятиях было задействовано около 300 разведчиков соединения Южного военного округа в Абхазии.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии применили современные средства разведки в ходе лагерного сбора в горах, сообщает пресс-служба ЮВО.

Разведчики искали и ликвидировали группы условного противника в горах, применяя беспилотники квадрокоптерного типа на ближних дистанциях и беспилотников "Орлан-10", способных действовать на удалении до 120 километров от точки пуска. В учениях применили также радиолокационные станции разведки СБР-3 и ПСНР-8, возможности которых позволяют обнаружить условного противника на расстоянии более 10 километров.

Также в рамках сбора военнослужащие потренировались в стрельбе из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов Калашникова АК-74 и АКС-74М.

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