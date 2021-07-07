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Третьей фигурантке по делу о хищениях в онкоцентре избрали меру пресечения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Медики Национального онкоцентра подозреваются в хищении в особо крупном размере лекарств, предусмотренных для онкологических больных.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Сухумский горсуд под председательством судьи Зарины Габеевой отправил заведующую дневным стационаром Национального онкоцентра Абхазии Нелли Лагвилава под домашний арест, сообщается на сайте МВД Абхазии.

© CC0
Врачи онкоцентра Абхазии взяты под домашний арест

Ранее мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца была избрана в отношении главврача медучреждения Льва Аргун и медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Ранее Нелли Лагвилава вызывали на допрос для дачи показаний в следственные органы, однако она не явилась, сославшись на плохое состояние здоровья.

Отмечается, что орган предварительного следствия просил всех троих заключить под стражу.

Медики Национального онкоцентра подозреваются в хищении в особо крупном размере химио- и гормональных препаратов, предусмотренных для онкологических больных. Это преступление, предусмотренное частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии.

Уголовное дело было возбуждено в конце июня.

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