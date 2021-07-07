О спорте и политике: депутат Светлана Журова пообщалась с абхазской молодежью

Светлана Журова – российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы. Встреча с ней была организована при содействии Послов доброй воли Абхазии и социальной платформы "Будущее Абхазии".

СУХУМ, 7 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Депутат Государственной думы России Светлана Журова встретилась в Сухуме с представителями молодежи Абхазии в среду 7 июля.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов. У школьников и студентов из Абхазии была возможность задать депутату вопросы на волнующие их темы.

В первую очередь студентам стало интересно, что заставило олимпийскую чемпионку заняться политикой. По словам Журовой, она всегда активно участвовала в общественных и политических проектах, выступала на российских и международных площадках, и ее заметили.

"Мой талант был отмечен, и плюс это возможность что-то пробивать и добиваться цели. Ленинградская область посчитала важным направить меня в Думу и предложить мне избираться от области. Это оказалось для меня очень интересно, это мое", - сказала она.

Студентка пятого курса факультета Международных отношений АГУ Адель Хурхумал поинтересовалась, какая у Журовой главная профессиональная цель.

Депутат ответила, что, так или иначе, цель для любого политика – это победа на очередных выборах, а еще возможность сделать так, чтобы людям стало лучше жить, и осознание, что работа была сделана не зря.

© Sputnik / Асмат Цвижба Встреча депутата Государственной думы России Светланы Журовой с представителями молодежи Абхазии

Ученик 11 класса Аслан Хишба попросил у депутата совета, какие задачи должен ставить перед собой начинающий спортсмен.

"В первую очередь – это огромное желание тренироваться, общаться с друзьями, потому что без компании, с которой тебе будет комфортно тренироваться, ничего не получится. И, несомненно, любовь и страсть к тому, что ты делаешь. Это должно быть изнутри", - сказала Журова.

По мнению Журовой, в Абхазии очень перспективно развивать боевые виды искусства, но стоит и думать о новых видах спорта – возможно, кто-то захочет заниматься фигурным катанием или хоккеем, и для этого могут создаться инфраструктурные возможности.

Студентке Милане Джопуа было интересно, чем спортсменка и депутат себя мотивирует и есть ли у Журовой девиз.

"Мой спортивный дневник всегда начинался с фразы Софьи Ковалевской: "Говори, что думаешь, делай, что обязан и будь, что будет". Это мой жизненный принцип. Для меня важно это и еще важен принцип, который озвучил один иностранный конькобежец, – падая, вставая, мы растем", - рассказала депутат.

На встрече с депутатом присутствовал и секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Он отметил, что Светлана Журова "одна из самых замечательных женщин России", которая достигла высоких успехов не только в спорте, но и на политическом поприще.

Светлана Журова – российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью, чемпионка мира по спринтерскому многоборью, олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров.

В 2007 году Журова получила мандат депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" и стала директором по связям со спортсменами Заявочного комитета "Сочи-2014". С 2013 года Журова – депутат Государственной думы Росси, представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области, член Высшего совета партии "Единая Россия.

С 2007 по 2019 год, исполняя полномочия депутата Государственной Думы V, VI и VII созывов, выступила соавтором 75 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

На съезде "Единой России" в июне 2021 года было объявлено о выдвижении Журовой на парламентских выборах по одномандатному округу в Ленинградской области.