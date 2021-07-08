МЧС Абхазии нашло тело туриста, утонувшего во время шторма в Гагре

Турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, утонул в море в акватории Гагры во время шторма 4 июля.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии вечером 7 июля нашли в акватории Гагры утонувшего туриста из Саратова Павла Данькова. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Тело было найдено на побережье, после чего его доставили в морг гагрской больницы", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что будут подготовлены соответствующие документы по транспортировке тела погибшего на территорию России после приезда в Абхазию родственников Павла Данькова.

МЧС республики ранее сообщал о том, что турист решил искупаться в море при шторме, когда волны достигали трех метров, он утонул на глазах у очевидцев. Люди не смогли оказать ему помощь, так как волны не позволили им это сделать.

Вечером 4 июля сильный ураган обрушился на республику, снес крыши жилых домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии.

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