Средства из резерва: как государство оказывает помощь жертвам стихии в Абхазии

Природная стихия 4 июля нанесла ущерб жителям Абхазии. Государство обещало помочь пострадавшим в ликвидации последствий. Sputnik узнал, как именно по закону государство может оказать помощь жертвам стихии.

Порывистый ветер с дождем накрыл Абхазию в воскресенье 4 июля. Больше всего от шторма пострадал Сухум, на центральную трассу были повалены крупные деревья, которые оборвали линии электропередач и в некоторых местах обрушились на автомобили, были нарушены коммуникации, троллейбусные линии, причинен ущерб жилым многоквартирным домам.

Асмат Цвижба, Sputnik

Крыша "поехала"

Один из самых крупных объектов, пострадавших из-за природной стихии, - гостиница "Интер-Сухум". Ветер снес около 1000 квадратных метров кровли здания, из-за чего затопило седьмой и шестой этажи. Сумму ущерба владельцы еще точно не определили, но речь идет о нескольких миллионах рублей.

По словам коммерческого директора гостиницы Астанды Логуа, загрузка объекта 4 июля была практически полной. Жителей шестого и седьмого этажей пришлось экстренно переселить этажами ниже. Администраторам пришлось связаться с туроператорами и просить расселить тех, кто заранее забронировал уже занятые переселенцами номера, по другим гостиницам и даже городам.

Благо, по словам Логуа, постояльцы гостиницы отнеслись к ситуации с пониманием, никаких компенсаций просить не стали и даже не попросили переселить в другой отель.

"Никто из них не пострадал и, если честно, шока особого не было. Наоборот, они пытались выйти на улицу, все заснять, даже детей не держали", - рассказала она.

Создана внутренняя комиссия, которой предстоит оценить нанесенный ущерб и подготовить свое заключение. К владельцам гостиницы уже обращались представители Администрации президента и обещали помочь, но как и когда, не уточнили.

Порядок выплат

5 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями администраций районов республики. На совещании премьер-министр Александр Анкваб сказал, что по предварительной информации в республике пострадали 95 частных и 57 высотных домов и подчеркнул, что администрации городов и районов не смогут самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой для ликвидации последствий стихии.

Аслан Бжания отметил, что государство понесет расходы на несколько десятков миллионов рублей, и финансирование будет возможно в том числе из резервного фонда президента.

Подобная практика распространена в Абхазии. К примеру, во время оползня, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, Кабинет министров принял решение выделить 550 тысяч рублей пострадавшим семьям. Сумма была выплачена как раз из резервного фонда президента.

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Кстати, для рассмотрения и решения таких вопросов в Кабинете министров Абхазии существует специальная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий. Она была создана в 2016 году, состав периодически меняется. Также существует указ президента "Об утверждении порядка выделения бюджетных ассигнований резервного фонда президента Республики Абхазия на осуществление компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий".

По словам секретаря комиссии Элеоноры Агрба, комиссия готовит президенту предложения по финансированию объектов, которые пострадали из-за природных катаклизмов. Но это предложение носит рекомендательный характер.

"Зачастую мы рассматриваем предложения администраций по месту жительства гражданина, чтобы оценить ущерб и понять, может ли администрация сама оказать помощь. Весь пакет документов первоначально готовится в администрации. Иногда бывает, что заявление поступает напрямую президенту или премьер-министру, и, когда оно поступает в наш секретариат, мы в любом случае отправляем на уточнение в администрации и направляем запросы в МЧС, иногда экологам", - объяснила она.

По словам Агрба, в случае со штормом 4 июля было решено, что администрации городов и районов соберут заявления от пострадавших по месту их проживания, подготовят необходимые справки, оценят ущерб и передадут в комиссию Кабмина.

Согласно указу, на одного человека, которому был причинен урон, может быть выделено не больше 50 000 рублей.

"Мы исходим из акта оценки, смотрим состав семьи, социальную категорию. Если количество человек в семье превышает рассчитанную смету, то это тоже учитывается. Зачастую помощь оказывают главы районов, сел и родственники. Очень часто объявляют сборы, потому что мы не можем всегда компенсировать всю необходимую сумму, так как резервный фонд рассчитан не только на стихийные бедствия, но и улучшение инфраструктуры", - рассказала юрист.

Агрба отметила, что помощь может оказываться не только физлицам, но и юридическим, но в приоритете люди, которые фактически остались без крыши над головой.

Как правило, материалы, которые присылают в комиссию из администраций, рассматриваются в течение недели и предоставляются на рассмотрение президенту.

Размер резервного фонда президента Абхазии в 2021 году составляет 350 000 000 рублей.