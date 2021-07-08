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Средства из резерва: как государство оказывает помощь жертвам стихии в Абхазии

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Природная стихия 4 июля нанесла ущерб жителям Абхазии. Государство обещало помочь пострадавшим в ликвидации последствий. Sputnik узнал, как именно по закону государство может оказать помощь жертвам стихии.

Порывистый ветер с дождем накрыл Абхазию в воскресенье 4 июля. Больше всего от шторма пострадал Сухум, на центральную трассу были повалены крупные деревья, которые оборвали линии электропередач и в некоторых местах обрушились на автомобили, были нарушены коммуникации, троллейбусные линии, причинен ущерб жилым многоквартирным домам.

© Sputnik
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Крыша "поехала"

Один из самых крупных объектов, пострадавших из-за природной стихии, - гостиница "Интер-Сухум". Ветер снес около 1000 квадратных метров кровли здания, из-за чего затопило седьмой и шестой этажи. Сумму ущерба владельцы еще точно не определили, но речь идет о нескольких миллионах рублей.

По словам коммерческого директора гостиницы Астанды Логуа, загрузка объекта 4 июля была практически полной. Жителей шестого и седьмого этажей пришлось экстренно переселить этажами ниже. Администраторам пришлось связаться с туроператорами и просить расселить тех, кто заранее забронировал уже занятые переселенцами номера, по другим гостиницам и даже городам.

Благо, по словам Логуа, постояльцы гостиницы отнеслись к ситуации с пониманием, никаких компенсаций просить не стали и даже не попросили переселить в другой отель.

"Никто из них не пострадал и, если честно, шока особого не было. Наоборот, они пытались выйти на улицу, все заснять, даже детей не держали", - рассказала она.

Создана внутренняя комиссия, которой предстоит оценить нанесенный ущерб и подготовить свое заключение. К владельцам гостиницы уже обращались представители Администрации президента и обещали помочь, но как и когда, не уточнили.

Порядок выплат

5 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями администраций районов республики. На совещании премьер-министр Александр Анкваб сказал, что по предварительной информации в республике пострадали 95 частных и 57 высотных домов и подчеркнул, что администрации городов и районов не смогут самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой для ликвидации последствий стихии.

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Аслан Бжания отметил, что государство понесет расходы на несколько десятков миллионов рублей, и финансирование будет возможно в том числе из резервного фонда президента.

Подобная практика распространена в Абхазии. К примеру, во время оползня, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, Кабинет министров принял решение выделить 550 тысяч рублей пострадавшим семьям. Сумма была выплачена как раз из резервного фонда президента.

Кстати, для рассмотрения и решения таких вопросов в Кабинете министров Абхазии существует специальная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий. Она была создана в 2016 году, состав периодически меняется. Также существует указ президента "Об утверждении порядка выделения бюджетных ассигнований резервного фонда президента Республики Абхазия на осуществление компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий".

По словам секретаря комиссии Элеоноры Агрба, комиссия готовит президенту предложения по финансированию объектов, которые пострадали из-за природных катаклизмов. Но это предложение носит рекомендательный характер.

"Зачастую мы рассматриваем предложения администраций по месту жительства гражданина, чтобы оценить ущерб и понять, может ли администрация сама оказать помощь. Весь пакет документов первоначально готовится в администрации. Иногда бывает, что заявление поступает напрямую президенту или премьер-министру, и, когда оно поступает в наш секретариат, мы в любом случае отправляем на уточнение в администрации и направляем запросы в МЧС, иногда экологам", - объяснила она.

По словам Агрба, в случае со штормом 4 июля было решено, что администрации городов и районов соберут заявления от пострадавших по месту их проживания, подготовят необходимые справки, оценят ущерб и передадут в комиссию Кабмина.

Согласно указу, на одного человека, которому был причинен урон, может быть выделено не больше 50 000 рублей.

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"Мы исходим из акта оценки, смотрим состав семьи, социальную категорию. Если количество человек в семье превышает рассчитанную смету, то это тоже учитывается. Зачастую помощь оказывают главы районов, сел и родственники. Очень часто объявляют сборы, потому что мы не можем всегда компенсировать всю необходимую сумму, так как резервный фонд рассчитан не только на стихийные бедствия, но и улучшение инфраструктуры", - рассказала юрист.

Агрба отметила, что помощь может оказываться не только физлицам, но и юридическим, но в приоритете люди, которые фактически остались без крыши над головой.

Как правило, материалы, которые присылают в комиссию из администраций, рассматриваются в течение недели и предоставляются на рассмотрение президенту.

Размер резервного фонда президента Абхазии в 2021 году составляет 350 000 000 рублей.

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