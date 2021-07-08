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Дополнительные антиковидные меры вступят в силу в Абхазии с 12 июля

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1383)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210708/1032797060/Dopolnitelnye-antikovidnye-mery-vstupyat-v-silu-v-Abkhazii-s-12-iyulya.html

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на этой неделе достигло 18 тысяч. Выздоровели 15640 человек, 256 скончались.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Деятельность подведомственных Министерству культуры Абхазии учреждений культуры будет приостановлена на территории республики с 12 июля. Соответствующий приказ подписал министр культуры Гудиса Агрба.

Ограничительные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в целях защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса.

Уточняется, что свою работу приостановят театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли и образовательные учреждения культуры.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер: с 5 июля в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1383)

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