Дополнительные антиковидные меры вступят в силу в Абхазии с 12 июля

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на этой неделе достигло 18 тысяч. Выздоровели 15640 человек, 256 скончались.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Деятельность подведомственных Министерству культуры Абхазии учреждений культуры будет приостановлена на территории республики с 12 июля. Соответствующий приказ подписал министр культуры Гудиса Агрба.

Ограничительные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в целях защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса.

Уточняется, что свою работу приостановят театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли и образовательные учреждения культуры.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер: с 5 июля в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

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