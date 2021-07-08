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Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале заработал

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Программное обеспечение КТ Гудаутского госпиталя слетело на прошлой неделе из-за перепада электроэнергии.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном центре заработал, сообщается на странице министра здравоохранения Эдуарда Бутба в Facebook.

Отмечается, что в первую очередь будут обследованы стационарные больные, нуждающиеся в исследованиях компьютерной томографии.

Глава Минздрава Абхазии выразил благодарность всем, кто принимал участие в ремонте аппарата.

Накануне 7 июля специалисты из Белоруссии, которые занимаются установкой нового программного обеспечения на КТ, запустили аппарат в пробном режиме. 

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