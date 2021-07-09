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Найдено тело утонувшего в Гагре туриста из Пятигорска

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения, утонул в Гагре во время сильного шторма в понедельник, 5 июля.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Тело утонувшего гражданина России Ростислава Петрова найдено в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сигнал об обнаружении тела поступил в МЧС в 08:40 в пятницу, 9 июля. Спасатели извлекли тело из воды и доставили в морг Гагрской районной больницы.

Молодой человек приехал на отдых из Пятигорска, 5 июля он утонул в Гагре во время шторма. Петрова пытался спасти другой турист, которого едва удалось вытащить живым из моря.

В четверг 8 июля было обнаружено тело другого туриста, утонувшего во время шторма 4 июля - Павла Данькова, 1979 года рождения.

Все еще не обнаружено тело туристки из Санкт-Петербурга Тамары Молчановой, которая с тремя детьми решила искупаться в горной реке Бзыбь у ее устья, но течение унесло всех в море.

По данным МЧС Абхазии, за лето 2021 года зафиксировано до 10 несчастных случаев на воде.

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