Борьба с COVID и поддержка правоохранителей: Хазрет Совмен передал Абхазии деньги

В ноябре прошлого года бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку правоохранительных органов республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что между президентом Абхазии Асланом Бжания и Хазретом Совменом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения COVID-19.

Аслан Бжания поблагодарил экс-главу Адыгеи за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела.

"В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и пожертвованные вами средства, безусловно, спасут жизни наших граждан", - сказал президент.

В ноябре прошлого года президент Абхазии провел переговоры с Хазретом Совменом в ходе рабочего визита в Москву, после чего Абхазия получила 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.