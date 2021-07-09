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Борьба с COVID и поддержка правоохранителей: Хазрет Совмен передал Абхазии деньги

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1385)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210709/1032802893/Borba-s-COVID-i-podderzhka-pravookhraniteley-Khazret-Sovmen-peredal-Abkhazii-dengi.html

В ноябре прошлого года бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку правоохранительных органов республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более 370 миллионов рублей потратила Абхазия за год борьбы с коронавирусом

Отмечается, что между президентом Абхазии Асланом Бжания и Хазретом Совменом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ряд вопросов, связанных с борьбой против распространения COVID-19.

Аслан Бжания поблагодарил экс-главу Адыгеи за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела.

"В республике наблюдается рост заболеваемости  коронавирусом, и пожертвованные вами средства, безусловно, спасут жизни наших граждан", - сказал президент.

В ноябре прошлого года президент Абхазии провел переговоры с Хазретом Совменом в ходе рабочего визита в Москву, после чего Абхазия получила 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1385)

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