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Экс-президент Абхазии выступит свидетелем защиты по делу Бориса Ачба

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Бывший генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба выступит в качестве свидетеля защиты на рассмотрении Кассационной коллегией Верховного суда жалобы на решение Сухумского горсуда о признании виновным бывшего гендиректора РУП "Абхазавтодор" Бориса Ачба в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Рауль Хаджимба находится в зале заседания, адвокат стороны защиты Инга Габилая ходатайствовала о его допросе.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Экс-президент Абхазии выступит свидетелем защиты по делу Бориса Ачба

Бывший генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – 19 471 162 рубля. На заседании 5 мая Сухумский городской суд признал виновным Ачба и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.

По версии обвинения, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана 27 февраля 2017 года составил письмо на имя действующего тогда президента Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский суд приговорил Бориса Ачба к семи годам лишения свободы

По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства, сообщив, что из-за погодных условий, паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения.

После этого из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рубля, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником Жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был освобожден от должности. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

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