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Стихия нанесла ущерб 22 строениям в Сухумском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Вечером 4 июля сильный ураган обрушился на республику, снес крыши жилых домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. В результате шквального ветра и ливневых дождей в Сухумском районе пострадало 22 строения, сказал в интервью радио Sputnik глава администрации района Алхас Читанава.

"Создана комиссия по ликвидации последствий стихии, в районе пострадало 22 строения, из них два многоэтажных жилых дома в селах Гумиста и Эшера, также администрация села Эшера осталась без крыши, остальные - это частные дома", - рассказал руководитель района.

Участники комиссии выезжают по адресам, оценивают ущерб, который нанесла стихия жителям Сухумского района, сообщил Читанава.

© Foto / Сайт Администрации Сухума
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"После сильного ветра пошел ливневый дождь, который проник в дома жителей и нанес ущерб. До восстановления крыши домов мы временно накрыли брезентом, чтобы осадки не проникали в жилища", - подчеркнул глава района.

Говорить о сумме ущерба, который оставили после себя ураганный ветер и ливневый дождь, пока рано, отмечает Читанава.

"Заявлений от граждан с каждым днем становится больше. Сметы уже составлены по восстановлению кровли в двух многоквартирных домах, документы направлены на проведение экспертизы", - заметил он.

Согласно подготовленной смете, на новые крыши в пятиэтажных многоквартирных домах понадобится 2,5 миллиона рублей. Что касается частных домов, необходимо произвести все подсчеты и отразить их в смете, сказал Алхас Читанава.

"Без поддержки правительства решить проблемы силами района будет очень сложно", - отметил он.

По его словам, суммы, которая есть в резервном бюджете Сухумского района, на проведение восстановительных работ будет недостаточно.

"Резервного фонда может не хватить даже на два многоквартирных дома, поэтому поддержка необходима", - подчеркнул он.

Сильный ветер с дождем обрушился на Абхазию вечером 4 июля, были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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