Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июля

На Черноморском побережье Абхазии в предстоящие выходные сохранится удушливо-жаркая погода.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В ночь с пятницы на субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +32°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.