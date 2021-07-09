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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (138)
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На Черноморском побережье Абхазии в предстоящие выходные сохранится удушливо-жаркая погода.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В ночь с пятницы на субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С,  днем от +28°С до +32°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (138)

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